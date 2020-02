Livro sobre obra de Niemeyer é furtado; PM intercepta ônibus com turistas argentinos

Uma grande confusão em torno de um livro Oscar Niemeyer mobilizou a Polícia Militar (PM) que autuou um casal de turistas argentinos que viajavam de Belo Horizonte para São Paulo. Isso porque, a polícia foi informada que o livro furtado era avaliado em R$ 200 mil e teria sido roubado de um museu de Ouro Preto. Mas, na verdade, o livro foi furtado de um hotel e custa cerca de R$20. O exemplar conta a história dos trabalhos do arquiteto.





"Inicialmente, as informações eram de que um casal de argentinos teria furtado o livro em um museu. Ele teria o valor de cerca de R$ 200 mil. Depois, o casal teria partido para BH. Com isso, identificamos o horário e abordamos um ônibus da Pássaro Verde entre as ruas Carandaí e Pernambuco, no Bairro Funcionários", informou o militar.O policial contou que o casal fingiu não falar a língua portuguesa. "Eles fingiram que não falavam a língua. Mas, posteriormente, o autor confessou e puxou debaixo do assento o livro e nos entregou. Logo, identificamos que eles estavam em um hotel projetado pelo Niemeyer. Portanto, esse furto foi no hotel, não em um museu", acrescentou.De acordo com a PM, um arquiteto, e sua esposa furtaram o livro do. As câmeras de segurança do hotel flagraram o momento em que o homem coloca uma mochila em cima do livro, e, em seguida, retira a mochila com o exemplar escondido por baixo dela. "O casal estava hospedado lá desde 17 de fevereiro. Antes, passaram por Rio, Bahia, estavam em Minas. Hoje, iam para São Paulo", disse.O casal foi preso, ouvido e liberado. "Fizemos o procedimento, prendemos em flagrante e encerramos a operação na Ceflan 2. Eles foram ouvidos e liberados. O livro custa entre R$ 20 a R$ 30", finalizou.