Bombeiros combatem incêndio que destrói galpão de recicláveis em Contagem

Quatro equipes dos bombeiros combatem o incêndio no galpão (foto: CBMMG)

Ainda não se sabe quais as causas do incêndio em Contagem (foto: CBMMG)

Bombeiros combatem um incêndio que destroi um galpão de recicláveis desde o início da manhã deste sábado, no Bairro Boa Vista, em Contagem, na Grande BH. A ação mobiliza quatro equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e policiais militares desde 5h30. As causas do fogo ainda são desconhecidas.O edifício está situado na Rua América do Sul, 539, próximo à BR-040. O g alpão de recicláveis tem aproximadamente 400 metros quadrados e está repleto de materiais plásticos e metálicos de rápida inflamação. Segundo os primeiros relatos das equipes de combate a incêndio "as chamas estavam por toda extensão do depósito. Havia um caminhão lá dentro, também tomado pelo fogo". A s ituação está "parcialmente controlada neste momento, porém, ainda há bastante fumaça no local", informou o CBMMG.No momento as equipes realizam a ventilação técnica para permitir a vazão da fumaça e ter melhor visualização dos danos e combate aos pequenos focos que ainda persistem. Cerca de 20 mil litros de água já foram lançados contra as chamas e para o resfriamento de materiais fumegantes.Militares articulam o apoio de um trator para auxiliar na retirada dos diferentes materiais do interior do galpão.