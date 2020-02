Região Leste de BH é a mais afetada pela dengue em 2020

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 17/1/19)



A Secretaria Municipal de Saúde divulgou novo boletim da dengue em Belo Horizonte nesta sexta-feira (28). Segundo o órgão, são 2.130 casos prováveis (junção entre confirmados e suspeitos) na cidade, sendo 456 somente na Região Leste da capital, a mais afetada pela doença até o momento. Não há registro de mortes.





De acordo com órgão, dos mais de 2 mil casos na cidade, 362 já estão confirmados e 1.768 ainda estão sob investigação.









Foram investigados e descartados 437 casos.





Além do Leste de BH, as regionais do Barreiro, Nordeste, Venda Nova e Norte registram mais de 200 casos prováveis. A que menos tem diagnósticos sob suspeita e confirmados é a Região da Pampulha.





Chikungunya e zika vírus





Em 2020, foram notificados 13 casos de febre chikungunya em Belo Horizonte, sendo dois confirmados. Um deles foi contraído dentro de BH e outro de origem indefinida. Há 11 casos em investigação para a doença.





Quanto ao zika vírus foram notificados sete casos em residentes de BH. Deste total, dois foram descartados e cinco permanecem em investigação.