Sudeste do país está sob alerta para tempestades nos próximos dias

Órgãos do Governo Federal alertam para a possibilidade de chuvas intensas e altos acumulados de precipitação nos quatro estados da Região Sudeste do Brasil até a próxima quarta-feira.

Em, a atenção se deve para regiões Leste e Sudeste. Em São Paulo, regiões Nordeste e Litoral. O alerta é válido para todo território do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

A previsão aponta a possibilidade de desastres naturais como enchentes, enxurradas, alagamentos, deslizamentos de terra e corridas de solo. O detalhamento das áreas mais atingidas pelos temporais será feito por meio da atualização meteorológica sempre que necessário.

Por causa da grande quantidade de alertas de previsão de desastres emitidos desde a última quinta-feira, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, elevou o status de operação do Cenad para estágio de atenção.





desastres naturais.





Com isso, o Centro articula com órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil eventuais ações de preparação a possíveis ocorrências de

O alerta conjunto foi emitido pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Serviço Geológico Brasileiro, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pelo Instituto Nacional de Meteorologia.