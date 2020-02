Polícia recupera dois caminhões roubados em Nova Ponte, no Alto Paranaíba

Material agrícola e madeira foram apreendidos (foto: Polícia Civil/Divulgação)



Uma carga de defensivos agrícolas e dois caminhões avaliados em R$ 750 mil foram recuperados pela Polícia Civil em Nova Ponte, no Alto Paranaíba. O material foi roubado nessa quinta-feira. O motorista de um dos veículos foi abandonado em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro.









No interior do veículo, parte do material usado na agricultura para controle de seres vivos foi apreendida. No mesmo local, outro caminhão com carga de madeira também foi localizado.





Durante as investigações, a equipe descobriu que o motorista da carga de madeira havia sido localizado sem ferimentos. A polícia ainda procura o motorista que dirigia o caminhão com a carga de defensivos agrícolas.





O delegado Carlos Seabra, que comanda as investigações, lembra que exatamente há 30 dias houve outro roubo a caminhão e carga do mesmo segmento.





“Todos foram recuperados pela mesma equipe policial. Nesse primeiro roubo, o valor total estimado da recuperação foi em torno de R$ 785 mil. Somados com essa última recuperação, o valor de recuperação ultrapassa o valor de R$ 1,5 milhão", afirma Seabra.