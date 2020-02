Bombeiros desmentem áudio de suposto militar sobre coronavírus

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais divulgou, nesta sexta-feira, um informativo que esclarece um falso áudio divulgado pelas redes sociais sobre a disseminação do Covid-19 (coronavírus) em Minas Gerais.









No áudio, um homem diz ainda que os bombeiros estariam de plantão para construir um hospital. A Secretaria de Estado de Saúde reforça que não existe, no momento, nenhum tipo de acionamento do Corpo de Bombeiros para apoiar questões relacionadas ao coronavírus.





Todas as informações sobre os casos suspeitos no estado e orientações são diariamente atualizadas pela Secretaria.





“O Corpo de Bombeiros Militar repudia a veiculação deou de informações que causem um falso alarde na população”, disse o tenente Pedro Aihara, porta-voz da corporação.

Mitos da doença

Não há nenhuma evidência científica que comprove a dificuldade ou facilidade de o coronavírus se reproduzir em países de clima tropical, com temperaturas acima dos 25°C. A informação é do presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estêvão Urbano.