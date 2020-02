Dona de salão é morta e outros dois são esfaqueados no Centro de BH

(foto: Reprodução da internet/Google Maps)







A polícia está à procura de um homem de 48 anos que é suspeito de matar uma cabeleireira de 30 anos e esfaquear outras duas pessoas na noite dessa quarta-feira no Centro de Belo Horizonte. Ele teria fugido em um táxi depois do crime.









As outras vítimas são a namorada dela, de 29 anos, que foi golpeada no braço direito e nas costas, e um rapaz de 19 anos ferido no abdômen. Todos foram levados para o Hospital João XXIII, onde Bruna morreu e o rapaz foi encaminhado ao bloco cirúrgico, em estado grave.





Aos policiais, a sobrevivente contou que desde que Bruna alugou o salão no endereço, passou a ser perseguida pelo inquilino anterior, apontado como autor do crime. Os três trabalhavam na noite passada quando viram o homem na rua. Depois que saíram, eles foram para um bar, onde o agressor chegou com uma faca e atacou os três.





Ainda de acordo com a PM, foi localizado um taxista que teria feito uma corrida par o autor. O homem contou que não sabia do ocorrido, e que o suspeito entrou no táxi dele no setor de desembarque da rodoviária. O passageiro desembarcou na Estação Carlos Prates e não foi mais visto. A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia Centro.