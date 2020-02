Quarta-feira de cinzas começa com chuva em BH; tempo também é instável no interior

Chuva na região do Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)







O dia começou com chuva em Belo Horizonte e a tendência é de que o clima continue instável na capital e no interior. Nesta quarta-feira de cinzas, a previsão é de que a temperatura não passe dos 28°C.









meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de hoje o tempo deve ficar mais instável na capital. “Há uma frente fria avançando do Sul do Brasil que já provoca instabilidades em Minas Gerais. A tendência é que, a partir de amanhã, ela tenha influência maior no estado. Pode ocorrer mais chuvas amanhã e queda de temperatura principalmente nas regiões Sul, Zona da Mata e Campo das Vertentes”, explicou.



Céu nublado na região do Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

Azevedo diz que a previsão para hoje é de céu nublado com pancadas de chuva em BH, região metropolitana, Sul, Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais regiões, dia de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva à tarde. A menor temperatura no estado foi de 17°C e a máxima pode chegar aos 38°C no Vale do Jequitinhonha, quase na divisa com a Bahia.