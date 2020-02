Mulher é importunada sexualmente, leva soco e suspeitos dizem que ela queria ''trair namorado com cinco homens''

Crime aconteceu na altura do número 510 na Avenida Amazonas (foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Militar registrou mais uma ocorrência de importunação sexual no carnaval de Belo Horizonte na madrugada de segunda-feira (24). Desta vez, o caso aconteceu na Avenida Amazonas, no Centro da capital mineira, e envolveu três homens que agrediram uma mulher que esperava um ônibus para ir embora pra casa.





Segundo a corporação, uma jovem de 18 anos se dirigiu à base policial localizada na Praça Sete com duas testemunhas. A vítima contou quee, depois, a dupla a encurralou e começou aPosteriormente, um terceiro envolvido ainda deu um





As duas meninas que presenciaram o crime contaram que os suspeitos ainda estavam no local do crime, um ponto de ônibus situado na Amazonas.





Diante disso, os militares se deslocaram à parada do transporte público e localizaram os três acusados, dois de 19 e um de 20, que realmente estavam parados no mesmo lugar.





Eles disseram aos PMs que a garota havia brigado com o namorado naquele dia e que queria “trair ele com ao menos cinco homens”. Eles disseram que a vítima estava com o olho roxo porque havia apanhado do companheiro e negaram ter importunado ela sexualmente.





Os policiais conduziram a jovem até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, mas ela recusou o atendimento médico. A jovem e os envolvidos também foram levados à Delegacia de Mulheres, mas a vítima não quis finalizar o registro no local.