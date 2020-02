Carnaval de BH: garis recolhem mais 120 toneladas de lixo em um só dia

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Balanço divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte informa que as equipes da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) recolheram 127 toneladas de lixo só no domingo de carnaval. A quantidade de resíduos forçou o Executivo municipal a gastar 80,5 mil litros de água para limpar as ruas da cidade.





Desde o início do carnaval, datado de 8 de fevereiro, a prefeitura já recolheue usouna limpeza das vias.





Segundo a PBH, cerca de 1,4 mil garis atuam na operação de limpeza.





Assim como nas últimas duas edições do carnaval de BH, a prefeitura novamente usa a urina dos foliões recolhida nos banheiros químicos para produzir fertilizantes.





Trata-se do projeto P4Tree, desenvolvido pelo Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A tecnologia transforma o fósforo presente no xixi das pessoas em adubo, que depois é usado pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.





De acordo com a prefeitura, são 140 cabines do P4Tree por dia na cidade. Os banheiros têm identificação especial e uma equipe para orientar o usuário.





A expectativa é obter 50 quilos em fertilizantes a partir do projeto.