Motorista de carreta toma doses de cachaça, faz zigue-zague em rodovia e é preso pela polícia

(foto: Reprodução/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista de carreta acusado de dirigir após ingestão de álcool na Região Sul de Minas Gerais na noite desse sábado (23). Segundo a corporação, ele realizava zigue-zagues no Km 876 da BR-381, na altura de Estiva (MG).





Os policiais realizaram o teste do bafômetro no homem, que confirmou a suspeita: a medição indicou 0,78 miligramas de álcool por litro de ar.





De acordo com a polícia, o motorista disse que havia saído de Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas Gerais, com destino a São Paulo. Ele carregava uma carga de leite.





Apesar dos riscos das manobras para outros motoristas, ninguém ficou ferido. O suspeito foi levado para delegacia de Pouso Alegre, também no Sul de Minas.