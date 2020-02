Briga generalizada: foliões entram em conflito e quatro ficam feridos por canivete em BH

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Duas pessoas foram presas no fim da noite de domingo (23) por estarem envolvidas em umaocorrida na Praça Raul Soares, no Centro de Belo Horizonte. Na mesma ocorrência, quatro homens foram esfaqueados, entre eles um dos detidos. Todos eramque curtiam o





Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu nas proximidades de umalocalizada na Praça Raul Soares. Durante a briga, dois jovens de 19 anos e outro de 24 se deslocaram à unidade policial comsendo um deles com uma perfuração pouco abaixo da axila esquerda. Todos foram para o





Ainda de acordo com a PM, as vítimas tinham dificuldades para localizar o autor dos ferimentos, mas um deles retornou à base militar com um canivete nas mãos. Depois, ele conseguiu identificar o suspeito, que foi preso na esquina das avenidas do Contorno e Amazonas.





Ele estava com um ferimento na cabeça, por isso a corporação o levou até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Centro-Sul. O outro envolvido nos ataques também foi detido.