Disputa por arma de policial acabou em dois baleados em bloco na Praça da Estação

Praça da Estação é um dos locais onde as ocorrências mais graves têm sido registradas (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Os dois homens baleados na noite deste domingo (23) em bloco na Praça da Estação estavam numa briga que envolveu um sargento armado que não estava de serviço. O sargento de 42 anos é coordenador do bloco formado pela associação de voluntários do projeto social Juventude e Polícia da comunidade do Bairro Taquaril, na Região Leste de BH. Pela versão dada por testemunhas, um grupo de jovens tentou invadir o bloco, ocorreu uma briga e os disparos depois que tentaram tomar a arma do militar.A briga, segundo relatos da ocorrência, ocorreu quando um homem de 48 anos, que estava com os filhos no bloco, tentou impedir que o cordão do bloco fosse invadido. Enquanto eles brigavam, o policial se aproximou para ajudar o integrante do bloco. Na versão do policial, um dos invasores tentou roubar a sua arma que estava na cintura. Os dois teriam disputado o armamento que acabou disparando duas vezes. Um dos tiros atingiu o componente do bloco de 48 anos que estava brigando e outro alvejou o homem que tentava pegar a arma.O homem de 48 anos foi atingido no abdomem e passou por procedimento cirúrgico no Hospital de Pronto Socorro João XXIII. O rapaz que teria tentado pegar a arma do sargento levou um tiro de raspão na cabeça e também foi atendido no hospital. Ele tem 22 anos e tinha sido preso 14 dias antes por roubo. Segundo ele, estava apenas bebendo com os amigos quando viu a confusão e tentou ajudar, mas não viu mais nada poris desmaiou após levar o tiro. Nos bolsos dele foram apreendidos dois papelotes de maconha.A Polícia Civil instaurou procedimento de investigação e a corregedoria da PM vai apurar as responsabilidades que por ventura venham a recair sobre o saregnto.