Baixa de temperatura traz mais conforto para o carnaval, mas há previsão de chuvas

Clima encoberto aplaca calor para foliões aproveitarem o carnaval (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)

Nuvens impedem o sol de castigar os foliões (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)

A segunda-feira (24) de carnaval será de temperaturas mais baixas, girando entre os 17°C e os 26°C, e céu encoberto, com nuvens encobrindo o sol e ajudando a aplacar o calor para quem vai encarar uma maratona de bloquinhos em Belo Horizonte. A umidade relativa do ar será de 70% em média e há previsão de chuva isolada. As informações são da Defesa Civil da capital mineira.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas no meio da tarde, mas clima encoberto à noite. Para a terça-feira (25), último dia da folia, o Inmet calcula um dia nublado, sem previsão de chuva e temperaturas mais altas em BH, oscilando entre 19°C e 29°C.A Defesa Civil municipal de Belo Horizonte prevê, ainda, que as chuvas isoladas sobre a capital serão brandas, não ultrapassando 20 milímetros (mm) de precipitações. No sábado foram registrados baixos volumes de chuvas, com 3,4 mm na Região Nordeste, 1,6 mm Venda Nova, 1 mm Norte, 0,8 mm na Pampulha, 0,6 mm na Leste e 0,2 mm na Noroeste.Todas as regiões superaram a média pluviométrica da cidade para o mês de fevereiro, que é de 181,4 mm, sendo a Região Oeste a que mais chuva acumulou, com 354,2 (195%). Em seguida, os maiores acúmulos foram na região Centro-Sul , com 306,6 (169%), Barreiro, com 303,6 mm (167%), Noroeste com 300,4 mm (166%), Pampulha com 265,4 mm (146%), Venda Nova com 237,2 mm (131%), Nordeste com 229,6 mm (127%), Leste com 227,6 mm (125%) e Norte com 176,4 mm (97%), segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.