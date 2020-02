Professores da rede municipal de BH aprovam greve para depois do carnaval

Professores também entraram em greve no final do ano passado (foto: Sind-Rede-BH/Divulgação)

Professores da rede de ensino de Belo Horizonte decidiram, em assembleia realizada nesta quarta-feira, entrar em greve a partir da próxima quinta-feira, data em que aulas voltam depois do recesso de carnaval. A categoria reivindica aumento no valor dos vencimentos, além do pagamento de parcelas atrasadas. da rede de ensino dedecidiram, em assembleia realizada nesta quarta-feira, entrar em greve a partir da próxima quinta-feira, data em quevoltam depois do recesso de. A categoria reivindica aumento no, além do pagamento de









Além disso, os professores reclamam que, em 2019, o piso foi reajustado em 4,17%, enquanto a inflação registrada no período foi de 4,31%. Ainda de acordo com os servidores, o plano de saúde a que a categoria tem direito sofreu reajuste de 9,7% em 2019.





Por fim, os professores reivindicam o pagamento das parcelas atrasadas dos vencimentos. Segundo o sindicato, a PBH ainda não pagou a parcela referente a janeiro.





reajuste salarial. Na época, a prefeitura propôs reajuste salarial acumulado de 7,2% para funcionalismo. O índice representava a recomposição da inflação acumulada no período 2017/2020. No final do ano passado, os professores paralisaram os serviços durante 16 dias , também reivindicando. Na época, a prefeitura propôs reajuste salarial acumulado de 7,2% para funcionalismo. O índice representava a recomposição da inflação acumulada no período 2017/2020.





O aumento seria concedido em duas vezes, sendo 3,78% a partir de janeiro de 2020, referente à inflação de 2019, e, em dezembro de 2020, outros 3,30%, relativos à inflação até a data da concessão, resultando no acumulado de 7,2%.





O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte, que alegou que ainda não foi notificada sobre a decisão da categoria.





*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa