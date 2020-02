Acidente com veículo superlotado deixa uma pessoa morta em Minas

(foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

Um veículo superlotado se envolveu em um acidente na manhã deste domingo (16) em Ipatinga, na Região do Vale do Rio Doce. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, seis pessoas estavam no carro modelo Chevrolet Corsa: cinco ficaram feridas e um homem de 42 anos morreu.





Segundo os bombeiros, testemunhas contaram que o carro estava eme se chocou contra uma árvore na Avenida Juscelino Kubitschek, no Bairro Jardim Panorama. Os feridos foram levados aoem Ipatinga.





O corpo do homem que morreu ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelos militares. Além do Corpo de Bombeiros, o Samu e a Polícia Militar compareceram ao local.