Bombeiros procuram por jovem que se afogou em barragem na Grande BH

Mergulhadores procuram por rapaz desaparecido em Raposos. Vítima se afogou em uma barragem (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros procura desde as 17h dessa sexta-feira (14) por um jovem que se afogou na Barragem Várzea do Sítio, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo a corporação, a vítima nadava no local com outro amigo. Os dois se afogaram, mas o colega do desaparecido conseguiu sair da represa com ajuda de pessoas que estavam próximas ao local.





Ainda de acordo com os militares, o jovem submergiu e não foi mais visto. A barragem está localizada no Ribeirão das Pratas. Na sexta, as buscas precisaram ser interrompidas por causa das fortes chuvas que atingiram Raposos.





Mergulhadores da corporação estão no local e comandam as buscas desde a manhã deste sábado (15). A corporação não sabe informar a idade do rapaz sumido.