Bombeiros encontram corpo de jovem que se afogou em barragem na Grande BH

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Foi encontrado, na tarde desta segunda-feira, o corpo do jovem que se afogou na Barragem Várzea do Sítio, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros procurava pela vítima desde sexta-feira









Ainda de acordo com os militares, o jovem submergiu e não foi mais visto. A barragem está localizada no Ribeirão das Pratas. Na sexta, as buscas precisaram ser interrompidas por causa das fortes chuvas que atingiram Raposos.





A corporação não sabe informar a idade do rapaz sumido. A perícia da Polícia Civil e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados.