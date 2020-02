Cinco pessoas são baleadas durante evento de pré-carnaval na Grande BH

A Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar o caso (foto: Google Maps/Reprodução ) Cinco pessoas foram baleadas neste sábado (15) em Lagoa Santa, na Grande BH, durante um evento de pré-carnaval. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito de cometer o crime tem estatura baixa e estava vestido com uma blusa do Flamengo e um boné preto. neste sábado (15) em, durante um evento de pré-carnaval. De acordo com a, o suspeito de cometer o crime tem estatura baixa e estava vestido com

As vítimas foram socorridas para o Hospital da Santa Casa de Lagoa Santa e, apesar do susto, não correm risco de morrer. A Polícia Militar informou ainda que nenhuma pessoa que estava no local soube dizer o que teria motivado os disparos.

A Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar o caso.