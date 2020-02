Corpo é encontrado no Rio das Velhas, em Jaboticatubas

Corpo foi encontrado na MG-010 em Jaboticatubas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) corpo foi encontrado no Rio das Velhas, na altura da rodovia MG-010, em Jaboticatubas, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os bombeiros foram acionados por um funcionário da empresa Krock Transportes e trabalharam no resgate. Na manhã desta quinta-feira (13), umfoi encontrado nona altura da rodovia MG-010, em, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Osforam acionados por um funcionário da empresa Krock Transportes e trabalharam no resgate.









Segundo a perícia, tratava-se de um homem de aproximadamente 35 anos com uma perfuração na nuca e outra no tórax. Ele também tinha uma tatuagem com o nome “Maria Eduarda” no braço esquerdo e o desenho de um peixe no direito.





Ainda segundo a PM, não foi possível identificar o corpo por falta de documentação e pelo estado de decomposição apresentado. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil investiga o caso.



* Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa