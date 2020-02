Corpo é encontrado no Córrego do Onça, no Bairro Ribeiro de Abreu

Corpo foi encontrado próximo à Rua Areia Branca, no Bairro Ribeiro de Abreu (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) corpo foi encontrado no Córrego do Onça, no Bairro Ribeiro de Abreu, Região Nordeste da capital. Os bombeiros foram acionados para retirar o cadáver que estava às margens do rio próximo à Rua Areia Branca. A Polícia Militar também esteve no local. Na manhã desta quarta-feira (12), umfoi encontrado no, no, Região Nordeste da capital. Osforam acionados para retirar oque estava às margens dopróximo à Rua Areia Branca. Atambém esteve no local.





Segundo os bombeiros, o corpo estava em um local de difícil acesso e a correnteza era forte.

A perícia da Polícia Civil identificou que tratava-se do corpo de um homem, de estatura mediana, com um buraco no peito e outra na axila. Ele apresentava diversas fraturas no crânio e outros sinais de violência.





Ainda segundo a perícia, devido ao estado do corpo, somente após exame no Instituto Médico Legal (IML) será possível identificar idade, etnia e a causa da morte.

