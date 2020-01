Bombeiros encontram corpo da última vítima desaparecida após as chuvas em Minas

Conselheiro Lafaiete registrou pontos de alagamento durante a chuva (foto: Prefeitura de Conselheiro Lafaiete/Divulgação)







Chega a 56 o número de mortos durante as chuvas da última semana em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros confirmou ter encontrado a última vítima desaparecida nesta sexta-feira.









Desde o desaparecimento, bombeiros faziam buscas ao longo das margens de cursos d'água da região e localizaram o corpo nesta manhã.





Até o momento, já são 196 municípios mineiros em situação de emergência em função das chuvas, o que corresponde a 23% do total de cidades do estado (853). A atualização foi publicada nessa quinta-feira em uma edição extra do diário oficial Minas Gerais.





De acordo com a Defesa Civil estadual, mais 95 municípios entraram na lista, entre eles os que haviam decretado de forma individualizada. Conforme o último boletim do órgão, também divulgado ontem, 55 pessoas morreram entre os dias 24 e 30 de janeiro deste ano. Elas foram vítimas de soterramentos, desmoronamentos, enxurradas ou afogamento. Uma pessoa continua desaparecida. O número de pessoas desabrigadas ou desalojadas é de 53.581.