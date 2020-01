Minas já tem quase 200 municípios em situação de emergência pelas chuvas

Rodovia coberta pelas águas em Santo Hipólito, Região Central de Minas. Município está na lista dos contemplados pelo decreto (foto: Matheus Freitas/Divulgação)



Chega a 196 o número de municípios mineiros em situação de emergência em função das chuvas, o que corresponde a 23% do total de cidades do estado (853). A atualização foi publicada nessa quinta-feira em uma edição extra do diário oficial Minas Gerais.

06:00 - 31/01/2020 Fiemg rebate declaração de Kalil sobre empresários de BH Defesa Civil estadual, mais 95 municípios entraram na lista, entre eles os que haviam decretado de forma individualizada. Conforme o último boletim do órgão, também divulgado ontem, 55 pessoas morreram entre os dias 24 e 30 de janeiro deste ano. Elas foram vítimas de soterramentos, desmoronamentos, enxurradas ou afogamento. Uma pessoa continua desaparecida. O número de pessoas desabrigadas ou desalojadas é de 53.581. De acordo com aestadual, mais 95 municípios entraram na lista, entre eles os que haviam decretado de forma individualizada. Conforme o último boletim do órgão, também divulgado ontem, 55 pessoas morreram entre os dias 24 e 30 de janeiro deste ano. Elas foram vítimas de soterramentos, desmoronamentos, enxurradas ou afogamento. Uma pessoa continua desaparecida. O número de pessoas desabrigadas ou desalojadas é de 53.581.

O decreto, assinado pelo governador Romeu Zema (Novo), é válido por 180 dias. Com a situação de emergência confirmada, os municípios podem adquirir bens para atividades de resposta ao desastre sem fazer licitação, desde que as ações sejam concluídas no prazo.



Bolsonaro libera R$ 1 bilhão para reconstruir três estados





O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), anunciou, na tarde de ontem, a liberação de R$ 1 bilhão para ações emergenciais em municípios afetados pelas chuvas em toda a Região Sudeste. A verba deve ser dividida entre cidades de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Bolsonaro anunciou a medida após sobrevoar seis cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, incluindo a capital mineira, e de se reunir com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sete ministros, seis prefeitos, deputados e outras autoridades municipais e estaduais.









O presidente Jair Bolsonaro e o governador Romeu Zema sobrevoaram ontem seis municípios da região metropolitana, incluindo a capital (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)



“São dias difíceis para Minas Gerais, também para Espírito Santo e Rio de Janeiro. O governo federal se solidariza com os familiares das vítimas e se coloca ao lado do sofrimento do povo de Minas Gerais. Trouxemos sete ministros para cá, apresentar medidas do plano federal. Primeiro, cumprimentando nosso governador, que deu pronta resposta ao ocorrido. É um momento difícil do estado, dos municípios atingidos, e disponibilizamos então, hoje, R$ 1 bilhão para esta Região Sudeste, atingida”, disse, durante pronunciamento no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins.

Na reunião, Bolsonaro editou Medida Provisória que abre crédito extraordinário, no valor de R$ 892 milhões, em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional ao Sudeste. Soma-se ao montante do crédito extraordinário os valores já repassados pela pasta por meio de recursos ordinários, totalizando o valor citado pelo presidente.





O ato assinado será publicado hoje no Diário Oficial da União (DOU). No complemento do anúncio, Bolsonaro afirmou outras medidas federais, sem dar maiores detalhes. “Também vamos ajudar nas rodovias que estavam bloqueadas. A Caixa Econômica Federal também, com liberação do FGTS, a Saúde, bem como os demais ministérios. Estamos trabalhando ombro a ombro para buscar, então, mitigar os problemas ocorridos com essa catástrofe que aconteceu nos últimos dias”, completou.





Minas é o estado com o maior número de mortes. No Espírito Santo, foram dez pessoas ao todo. No Rio de Janeiro, a chuva também castiga algumas regiões do estado e foram registradas pelo menos duas mortes.





Zema

O governador de Minas Gerais disse que os estragos causados pelas fortes chuvas estão sendo levantados pelas prefeituras. “Estamos iniciando um segundo momento, que é um momento em que as prefeituras estão levantando os danos, e o Ministério do Desenvolvimento Regional, através do ministro Gustavo Canuto, que também tem acompanhado de perto, vai analisar todos essas perdas e mobilizar os recursos para que possam reconstruir as suas pontes, as ruas que foram destruídas”, disse. “O estado continuará acompanhando. A previsão é de que as chuvas devem diminuir em breve, e parece que o pior já ficou para trás. Mas o estado ficará atento a tudo”, disse Zema, em pronunciamento após a reunião, no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte.





“Meu governo, desde o primeiro momento da semana passada, tem acompanhado por 24 horas dia essa situação de emergência das cidades. Infelizmente, tivemos 55 perdas de vida e mais de 40 mil pessoas desalojadas e desabrigadas. A nossa prioridade foi colocar a Defesa Civil do estado à disposição das prefeituras, orientando, acompanhando e priorizando a ajuda humanitária que tem sido feita também com ajuda dos Correios”, explicou o governador. “A distribuição de alimentos, de medicamentos, de bens de higiene, de limpeza, tem sido feita através dos caminhões da empresa estatal federal, que tem contribuído muito. Um dos grandes problemas de um momento como esse é a logística, então estamos conseguindo enviar aquilo que é necessário para todas as regiões do estado com agilidade”, completou.