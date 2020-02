Hemominas convoca doadores de sangue em prevenção ao período de carnaval

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



O Hemominas faz uma chamada para o comparecimento de doadores voluntários de sangue, fidelizados ou não, em todas as regiões do estado. De acordo com a Fundação, foi registrada uma queda nos estoques do grupo sanguíneo O (negativo e positivo).









“Esse gabinete vem trabalhando de forma intensiva na coordenação e gestão do estoque de hemocomponentes, visando a manutenção do atendimento à população”, informou o Hemominas.

em Belo Horizonte fica na Alameda Ezequiel Dias, nº 321, no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de BH. O local funciona de segunda a sexta das 7h às 18h e amanhã também está aberto no mesmo horário para receber os doadores.