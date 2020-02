PBH multa promotora de show de Pabllo Vittar por abandonar alimentos na Praça da Estação

(foto: Reprodução/Redes Sociais)

O show da cantora Pabllo Vittar em Belo Horizonte deixou o que falar. Os alimentos doados pelo público foram abandonados na Praça da Estação, no Centro da capital, após o fim do evento. A prefeitura apreendeu os produtos e a fiscalização da Regional Centro-Sul multou o produtor em R$ 2.713,00.









multa foi paga e os alimentos estão passando por uma triagem (avaliando o que poderá ser reaproveitado e substituído) e serão oficialmente entregues nesta segunda-feira, às 17h, no Servas. "Iremos avaliar a situação dos alimentos e arcar com a troca dos que foram danificados", afirma a produção do evento.



(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)



A festa Chá da Alice teve um público de 15 mil pessoas e contou com shows de Pabllo Vittar, Baianas Ozadas e participação de Mari Antunes, vocalista do Babado Novo.



Segundo a PBH, a limpeza da praça após os shows foi feita pela Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). O valor do serviço será calculado e cobrado do promotor do evento. A reportagem do EM entrou em contato com a Equipe 1 Eventos e até a publicação desta matéria não obteve retorno.