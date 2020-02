Minas Gerais tem novo caso suspeito de coronavírus

Segundo informações da, trata-se de uma, que desembarcou deno último dia 1º. A paciente está internada em um hospital particular de. O quadro dela é estável. Ainda de acordo com a secretaria, todos os contatos da possível infectada estão sendo monitorados.A viajante também teve amostras de sangue colhidas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância (CIEVS). Ainda não há previsão de entrega do resultado das análises laboratoriais.

Questionado pela imprensa, Mandetta justificou a ausência de uma campanha nacional de prevenção ao coronavírus com o fato de ainda não haver infectados pela doença no país.





"Mas nós vamos lançar uma campanha sendo que não temos nenhum caso confirmado? Já estamos com uma campanha de prevenção da gravidez na adolescência. Sábado damos início à campanha de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. A gente achou que seria um gasto, desvio de energia nesse momento para uma situação que ainda não existe", afirmou.









“Se começarem a ocorrer casos, o eixo vai mudar para assistência. É natural que isso ocorra”, completou.





O protocolo do Ministério da Saúde estabelece como casos suspeitos aqueles em que a pessoa apresenta febre e ao menos um sintoma respiratório, como tosse e dificuldade para respirar. Viagens realizadas à China nos últimos 14 dias também estão entre os critérios do diagnóstico.

Na conversa com os jornalistas, o ministro da Saúde,, afirmou que o número de casos suspeitos no país caiu. De 11, agora são nove pessoas com sintomas que se enquadram na definição para o. Além da paciente de Minas, há três registros em São Paulo, três no Rio Grande do Sul, um no Rio de Janeiro e outro em Santa Catarina.