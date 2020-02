Trecho da Via 710 é liberado e causa mudança na entrada do metrô Minas Shopping

(foto: BHTrans/Divulgação)







Foi liberado nesta quarta-feira um trecho da Via 710, entre as avenidas José Cândido da Silveira e Cristiano Machado, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Em construção desde 2014, o objetivo da via é fazer a ligação entre as regionais Nordeste e Leste da capital.









Bairro Fernão Dias e usuários da Estação do Metrô Minas Shopping devem atravessar a via passando pelo novo túnel, garantindo a segurança.



