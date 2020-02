Quarta-feira começa com chuva e trânsito lento em Belo Horizonte

Chuva no Centro de BH vista do alto do Edifício Helena Passig, na Praça Sete (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)





Chuva e trânsito lento estão no caminho dos belo-horizontinos na manhã desta quarta-feira. Ainda ontem, a Defesa Civil já havia alertado para a ocorrência de pancadas de chuva na capital, com raios e rajadas de vento, até as 8h de hoje. O aviso foi atualizado e estendido até amanhã.









Defesa Civil de Belo Horizonte também alerta que as chuvas aumentam o risco de quedas de muros, deslizamentos de terra e desabamentos até sábado. Vale lembrar que o solo já estava saturado com a precipitação dos últimos dias, o que deixa o terreno instável. Quem tiver problemas pode acionar o órgão pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.



Pedestres se apressam durante a chuva na Praça Sete, Centro de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)



Vale lembrar que, no início da semana,



Para amanhã, a Defesa Civil chama atenção para a possibilidade de pancadas de chuva entre 50 e 70 milímetros, também com raios e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora, até as 8h.



Alerta de tempestade severa prorrogado, com chuva intensa podendo gerar enxurradas, às 07:13, para as próximas 04h00: Araçaí, Baldim, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Brumadinho, Caetanópolis, Caeté, Capim Branco, Conceição do Mato Dentro, Confins pic.twitter.com/KV3jAc5Ktd — Defesa Civil MG (@defesacivil_mg) February 5, 2020 , Congonhas do Norte, Contagem, Cordisburgo, Crucilândia, Esmeraldas, Florestal, Funilândia, Ibirité, Igarapé, Inhaúma, Itabira, Itabirito, Itaguara, Itambé do Mato Dentro, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Jequitibá, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Moeda — Defesa Civil MG (@defesacivil_mg) February 5, 2020 , Morro do Pilar, Nova Lima, Nova União, Paraopeba, Pedro Leopoldo, Piedade dos Gerais, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, Santana de Pirapama, Santana do Riacho, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Joaquim de Bicas — Defesa Civil MG (@defesacivil_mg) February 5, 2020 , São José da Lapa, São Sebastião do Rio Preto, Sarzedo, Sete Lagoas, Taquaraçu de Minas, Vespasiano. Fonte: SIMGE/IGAM — Defesa Civil MG (@defesacivil_mg) February 5, 2020

também alerta que as chuvas aumentam o risco de quedas de muros, deslizamentos de terra e desabamentos até sábado. Vale lembrar que o solo já estava saturado com a precipitação dos últimos dias, o que deixa o terreno instável. Quem tiver problemas pode acionar o órgão pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.Vale lembrar que, no início da semana, houve alerta para a possibilidade de tempestades na cidade até esta quinta-feira, 6 de fevereiro, com volume na casa dos 100 milímetros no período. A Defesa Civil estadual também reforça o alerta para a capital e outros municípios, mas ainda hoje. Confira:Para, a Defesa Civil chama atenção para a possibilidade de pancadas de chuva entre 50 e 70 milímetros, também com raios e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora, até as 8h.









Veja o acumulado de chuvas em Belo Horizonte desde o dia 1º às 6h de hoje, dia 5 (em milímetros), divulgado pela Defesa Civil:





Barreiro - 59,2 (33%)

Centro Sul - 115,0 (63%)

Leste - 19,0 (10%)

Nordeste - 22,8 (13%)

Noroeste - 88,0 (49%)

Norte - 4,6 (3%)

Oeste - 112,0 (62%)

Pampulha - 56,0 (31%)

Venda Nova - 26,2 (14%)





Média Climatológica Fevereiro: 181,4 mm (Inmet, 1981-2010)





Trânsito

Ponto de alagamento na Avenida Cristiano Machado (foto: Gustavo Werneck/EM/DA Press)







07h41 Av Amazonas com trânsito lento, sentido centro/bairro, na altura do Anel Rodoviário e sentido bairro/centro, entre Cefet II e Av do Contorno pic.twitter.com/uOgDASx5Mq %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) February 5, 2020

A BHTrans informou nesta manhã que há trânsito lento na Avenida Cristiano Machado, em direção ao Centro de Belo Horizonte desde a MG-010 à Rua das Gaivotas e, depois, na rotatória da Estação São Gabriel e no trecho entre a Avenida José Cândido da Silveira e o túnel da Lagoinha.









07h41 Av Amazonas com trânsito lento, sentido centro/bairro, na altura do Anel Rodoviário e sentido bairro/centro, entre Cefet II e Av do Contorno pic.twitter.com/uOgDASx5Mq %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) February 5, 2020

O trânsito também é lento na Avenida Amazonas, sentido Bairro, na altura do Anel Rodoviário, e no sentido Centro entre o Cefet II e Avenida do Contorno.





A Avenida Waldyr Soeiro Emrich, conhecida como Via do Minério, tem lentidão no sentido centro entre a Estação Ponto e o Anel Rodoviário. (Com informações de Gustavo Werneck)

Também chove forte na Avenida Cristiano Machado, na divisa entre os bairros Silveira e Cidade Nova, na Região Nordeste da capital. Os motoristas devem ter cuidado em frente da estação do Move Cidade Nova, onde já há um ponto de alagamento.