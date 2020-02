Obstáculos após as chuvas provocam congestionamento na volta às aulas em BH

Trânsito lento no Anel Rodoviário, entre os bairros Betânia e Olhos D'Água, Região Oeste de Belo Horizonte (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)

O ingresso de 50 mil veículos com o retorno do recesso de janeiro e volta às aulas agravados pelos estragos generalizados trazidos pelas chuvas das últimas duas semanas trouxeram de volta ao belo-horizontino os congestionamentos nesta segunda-feira (3). Só na área Central a BHTrans estima um fluxo de 550 mil carros, motos, ônibus e caminhões. Com mais de 70% da Avenida Teresa Cristina bloqueados, os reflexos logo cedo começaram na Região do Barreiro. No Buritis, os acessos ao segundo bairro mais populoso da capital e que dispõe praticamente de duas saídas para o Centro, tanto a Avenida Mário Werneck quanto a Rua José Rodrigues Pereira ficaram engarrafadas, com as fileiras de carros se alastrando para as avenidas Raja Gabáglia e Barão Homem de Melo.









Bairro Nova Cintra e uma interdição completa no Bairro Vista Alegre, onde o Ribeirão Arrudas desintegrou a avenida completamente até o Anel Rodoviário, fizeram com que os motoristas buscassem outras opções, como o trevo do Bairro Berânia e a Via do Minério (Barreiro), quase paralisando o Anel Rodoviário no sentido Rio de Janeiro. Foram registrados nove quilômetros de congestionamento no Anel e quatro na Via do Minério, no sentido Betânia.



BHTrans informou que os 9 quilômetros da Avenida Teresa Cristina recebem uma média diária de 90 mil veículos. Boa parte desse fluxo acabou ingressando no Anel Rodoviário e vias adjacentes, sendo que essa estrada já é uma das mais congestionadas e perigosas de Belo Horizonte, com circulação diária de 100 mil veículos.



De acordo com o Sindicato das Escolas Particulares de Belo Horizonte (Sinep), nesta semana retornam às aulas 159 mil alunos de 812 escolas privadas de ensino infantil e médio. Por outro lado, a PBH adiou o reinício do ano letivo do dia 5 para o dia 12, removendo dos horários de pico de tráfego a circulação de 200 mil alunos. Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, a limpeza pesada das escolas já foi feita na semana passada, bem como uma avaliação da qualidade da água fornecida, seguindo com trabalhos de manutenção com a desobstrução de calhas, rufos e podas.