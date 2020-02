Sobe para 57 o número de mortos pela chuva em Minas Gerais

Caso ocorreu durante chuva em 24 de janeiro (foto: Defesa Civil Minas Gerais/ divulgação)

Morreu neste domingo a vítima da queda do muro na rua Padre Vigilato, ocorrido na madrugada do dia 24 de janeiro, em Caratinga, no Vale do Aço. A informação foi confirmada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil da cidade no início da noite.Com isso, sobe paras pela chuva emO nome da vítima é. Ela tinha acabado de estacionar o carro dela quando foi violentamente atingida pelos destroços do muro.De acordo com o órgão, Miriam ficou presa nos escombros e sofreu uma fratura grave na perna. Os bombeiros informaram que, no dia do fato, a vítima se encontrava do lado de fora do veículo soterrada pela terra e escombros.Ela teve traumatismo cranioencefálico e esmagamento de membro. Mas, estava consciente e confusa. Ela estava internada desde a data do ocorrido.