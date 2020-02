Chuva neste domingo, retorno das férias, pode prejudicar volta para casa

Trânsito em ruas já prejudicadas pelas chuvas pode piorar com pancadas na tarde de hoje (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A.Press)

O retorno para casa de milhares de belo-horizontinos que aproveitam o último dia das férias e também do fim de semana poderá ser de pancadas de chuva, segundo alerta da Defesa Civil de Belo Horizonte. Grandes corredores como a BR-381, a BR-040, a MG-010 e o Anel Rodoviário devem experimentar grandes volumes de veículos.De acordo com o alerta do órgão, a previsão meteorológica indica que o domingo (2) será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas, principalmente a partir da tarde. A mín foi de 19°C, a máx estimada é de 32°C e a umidade elativa do ar ficará em torno de 45% à tarde.A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que a segunda-feira (3) seja de tempo apenas encoberto com poucas chances de precipitações, com as pancadas de chuva voltando na terça-feira e quarta-feira, com possibilidade de chuvas constantes na quinta-feira.