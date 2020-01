Audiência entre Backer e familiares define auxílio às vítimas suspeitas de intoxicação

Vítimas internadas tomaram a cerveja Belohorizontina (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



Uma audiência entre os representantes da Cervejaria Backer e os familiares de consumidores que estão em tratamento de saúde devido ao consumo da cerveja Belorizontina foi realizada nessa quinta-feira.





O encontro foi no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte e do Procon-MG.









Na reunião a empresa agendou os atendimentos individuais dos familiares das vítimas. Em 72 horas após esse atendimento, a Backer deverá efetivar o custeio de despesas solicitadas ou apresentar negativa fundamentada.





Também ficou acordado que a cervejaria fornecerá acompanhamento psicológico para as vítimas e seus familiares, de forma adequada à necessidade de cada um.









A reunião teve a participação das promotoras de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte Silvia Altaf e Vanessa Fusco, do coordenador do Procon-MG, promotor de Justiça Amauri Artimos da Matta, e da defensora Pública Ana Luiza Aragão Bracarense.





Intoxicaxão por dietilenoglicol

Essa substância, quando ingerida, causa exatamente os sintomas sentidos por 28 pessoas, os casos suspeitos da doença. Dessas, 24 são do sexo masculino e quatro do feminino. Quatro diagnósticos foram confirmados e os 24 restantes continuam sob investigação.





Dos 28 casos, quatro resultaram em morte. Um desses óbitos está entre os quatro casos em que foi confirmada a presença da substância dietilenoglicol no sangue.

Cerveja contaminada

Backer Pilsen Backer Trigo Brown Backer D2 Capixaba Capitão Senra Corleone Fargo 46 Pele Vermelha

O Ministério da Agricultura informou que “segue analisando amostras de cervejas coletadas na própria fábrica e no comércio, por meio de procedimento analítico capaz de identificar e confirmar inequivocamente os compostos” químicos.

De acordo com a promotora de Justiça Silvia Altaf, a intenção foi a de tentar agilizar a. Ela informou ainda que os procedimentos instaurados no MPMG para apuração do caso continuarão com andamento normal.