'Templo Cervejeiro' da Backer, no Bairro Olhos D'Água, interrompe atividades

"Templo Cervejeiro" da Backer, no Bairro Olhos D´Água (foto: Marcos Vieira/EM/DA.Press)

Após grande repercussão envolvendo o caso da cerveja contaminada, a Backer interrompeu temporariamente as atividades no “Templo Cervejeiro”, localizado no Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte.

A assessoria de comunicação da cervejaria afirma queda cervejaria Backer sobre a interrupção. Ainda não se sabe por qual período o local deve ficar fechado, nem o motivo da suspensão.

De acordo com último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o número de casos suspeitos de intoxicação exógena por dietilenoglicol é de 26, sendo 22 homens e quatro mulheres. Segundo último balanço, quatro mortes, uma pessoa do sexo feminino e três do masculino.

A distribuição geográfica dos 26 casos notificados, segundo município de residência, é a seguinte: 16 casos em Belo Horizonte e os demais 10 casos contabilizam registros em Capelinha, Nova Lima, Pompéu, São João del-Rei, São Lourenço, Ubá e Viçosa.