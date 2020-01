Backer confirma recall de 82 lotes de cervejas e disponibiliza telefone para coleta com clientes

Backer informou que vai recolher 82 lotes de cervejas no comércio e com demais clientes (foto: Mateus Parreiras/EM/D. A Press)

Confira os lotes que a Backer vai recolher (foto: Reprodução/Intagram)

publicou, na tarde desta quarta-feira, um novo comunicado de '' de 82 lotes de cervejas da fábrica com risco de. Até o momento, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), ajá causou adee outrossãoConforme a nota da Backer, odas cervejas foi iniciado no último sábado, dia 18, atendendo à determinação dae a notificação da. A cervejaria informou que vai buscar os lotes nose disponibilizou um número depara clientes que podem solicitar aPrezados clientes, em razão da identificação de risco de intoxicação exógena por Dietilenoglicol em alguns produtos comercializados pela Cervejaria Backer, e em atendimento à determinação judicial contida na decisão liminar do Mandado de Segurança n.º 1000817.30.2020.4.01.3800, bem como em decorrência da notificação nº 15/2020 da Anvisa, informamos que iniciamos o recolhimento dos lotes de cervejas abaixo relacionados, nos estabelecimentos comerciais, a partir de 18/01/2020, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal de compra, bem como celebração de acordo de ressarcimento dos valores correspondentes aos produtos recolhidos.Quanto aos clientes,pessoa física, possuidores dos lotes elencados, que desejam entrar em contato diretamente com a empresa, poderão solicitar a coleta pelo telefone: (31) 3228-8888 em horário comercial – 2ª a 6ª de 08:00h às 17:00h e sáb de 08:00h às 12:00hRelação dos lotes de cerveja:- CAPITÃO SENRA – LOTES L2 1609 e L2 1571- PELE VERMELHA – LOTES L1 1448 e L1 1345- FARGO 46 – LOTE L1 4000- BACKER PILSEN - LOTES L1 1549 e L1 1565- BROWN - LOTE 1316- BACKER D2 – L1 2007- BELORIZONTINA – LOTES 1348, 1546, 1487, 1593, 1557, 1604, 1474, 1081, 1075, 1088, 1078, 1104, 1144, 1136, 1172, 1110, 1159, 1166, 1147, 1176, 1169, 1187, 1205, 1197, 1215, 1227, 1253, 1244, 1260, 1275, 1272, 1269, 1295, 1307, 1301, 1304, 1322, 1334, 1354, 1373, 1388, 1379, 1392, 1398, 1383, 1376, 1406, 1370, 1412, 1415, 1424, 1428, 1421, 1433, 1436, 1446, 1455, 1440, 1467, 1464, 1479, 1482, 1493, 1506, 1718, 1518, 1521, 1534, 1552, 1574, 1580 e 1615.- CAPIXABA – LOTE 1348Os riscos de consumo do produto, embora ainda não comprovado que há relação direta entre o consumo e os sintomas apresentados são: gastrointestinais como dores abdominais, vômito e náusea, associados à oligúria de evolução rápida para insuficiência renal aguda, seguidos ou não de uma ou mais alterações neurológicas: paralisia facial, barramento visual, amaurose, alterações de sensório, paralisia descendente e crise convulsiva.A Cervejaria Backer reitera que está colaborando de forma integral com todas as investigações e se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.