Após temporal de terça, veja quais vias continuam interditadas em BH

Avenida Professor Mário Wermeck, no Buritis, amanheceu destruída pela tempestade nesta quarta (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Após a forte chuva que atingiu Belo Horizonte nessa terça-feira (29), rodovias, ruas e avenidas sofrem bloqueios em toda a capital. A enxurrada causou destruição, principalmente, nas regiões Centro-Sul, Barreiro e Oeste de BH. As informações abaixo são do Twitter da BHTrans, responsável por gerenciar o trânsito da cidade.





Na Região do Barreiro, a Rua Cristiano Martins da Silva, no Bairro Petrópolis, sofre interdição. A Avenida Tereza Cristina, no sentido Centro, do Anel Rodoviário até a Rua Minasgás, na mesma regional, também sofre bloqueios.



Ainda no Barreiro, a Rua Dr. Cristiano Rezende foi fechada em ambos os sentidos, da Avenida Cemig até a Rua Sebastião Brochado, no Bairro Bonsucesso.



Já na Região Centro-Sul, há interdição na Avenida do Contorno com a Rua Professor Morais, no sentido horário, no Bairro Funcionários. Na mesma região, a Avenida Bias Fortes com Rua São Paulo, no Bairro Lourdes, há uma faixa liberada no sentido Raul Soares.



Uma das áreas mais atingidas pela chuva de terça, a Rua Marília de Dirceu também está interditada. Entre Avenida do Contorno e Rua Felipe dos Santos, em Lourdes, Região Centro-Sul da capital. Na mesma região, a Rua Guaicuí está em condições precárias de circulação, na altura da Rua Júlio Nunes, localizada no Bairro Luxemburgo.



A Rua São Paulo, entre Alvarenga Peixoto e Bias Fortes, também foi uma das áreas fortemente afetadas pelo temporal e está totalmente interditada. Em frente ao Hospital Madre Teresa, na Raja Gabáglia, também há limitações de fluxo de veículos.



Ainda em Belo Horizonte, a BR-356, somente no sentido centro, está interditada. Entre o BH Shopping e o Ponteio Lar Shopping, na região mais impactada pela enxurrada. O outro sentido também chegou a ser fechado, mas foi liberado no decorrer desta quarta.



Já na Região Oeste de BH, a esquina das avenidas Tereza Cristina e Amazonas está interditada. Assim como a Avenida Barão Homem de Melo com Silva Lobo, que tem uma faixa bloqueada.



Ainda na Região Oeste da cidade, o encontro das avenidas Engenheiro Carlos Goulart e Professor Mário Werneck, também está fechado. No Estoril, o problema ocorre na ponte da Rua Engenheiro Godofredo dos Santos, entre a Rua Paulo Piedade Campos e Costa do Marfim, onde a via está parcialmente interditada.



No Bairro Betânia, a Avenida Tereza Cristina está interditada na altura da Rua Amanda até o Anel Rodoviário, Oeste da capital.



Já na Região Leste da cidade, os motoristas devem ficar atentos à rua Magnésio, no Bairro Taquaril, no encontro com a Avenida Jequitinhonha.