Verificamos: saiba quando foi gravado vídeo viral de água 'explodindo' dutos do Arrudas

Imagens circulam nas redes sociais e chamam atenção para um fenômeno inusitado no Ribeirão Arrudas. O vídeo mostra jatos de água quase estourando a parte fechada do boulevard, na Av. Tereza Cristina. Embora a viralização do vídeo tenha ganhado força nos últimos dias, as imagens não foram registradas no domingo (19/1) nem nessa quinta-feira, 23/1. Oconversou com o autor do vídeo.O frentista Rogério Muniz, de 27 anos, relatou que gravou na quarta-feira, 15 de janeiro, no momento em que todos estavam apreensivos com o surgimento de um novo alagamento na região.