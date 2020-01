Após tempestade no início da semana, situação em Manhuaçu está sob controle

Enxurrada levantou calçamentos e levou sujeira e lama para as vias em partes mais baixas da cidade, na chuva da última segunda-feira (foto: Reprodução/Internet/Portal Caparaó)

Depois doque provocou estragos e destruição em, cidade na Zona da Mata de Minas Gerais, na tarde da última segunda-feira,nesta sexta-feira. A Polícia Militar informou que acontece uma chuva leve e contínua, por enquanto sem motivo para alarme.Na ocasião, o forte volume de águas, em um curto intervalo de tempo, causouem ruas em praticamente todos os bairros. A enxurradapara as vias em partes mais baixas.Entre a noite desta quinta-feira e a manhã desta sexta,em alguns trechos. A Rua Monsenhor Gonzalez, no Centro de Manhuaçu, e um ponto de acostamento e calçada na altura do KM 35 da BR-262, próximo ao Bairro Alfa Sul, estão isolados e interditados.Na Monsenhor Gonzalez, uma cratera forçou a interdição do intervalo entre as Ruas Lafaiete Sabido e Luís Cerqueira. Já na BR-262, após vistoria o Corpo de Bombeiros da cidade observou sinais de um possível afundamento do acostamento, junto à calçada.O DNIT e a prefeitura já trabalham para reparar os danos e estabilizar a situação. Até o momento não há previsão de liberação do local. A administração municipal informou que irá tomar providências assim que houver uma estiagem.