Anel Rodoviário e outras estradas têm interdições por causa da chuva

Rodovias na Grande BH e no interior apresentam diversos problemas provocados pela chuva nesta sexta-feira. Há trechos interditados e motoristas precisam ficar atentos.

Também houve queda deno km 20 da, logo após o trevo de Nova Lima, no sentido BH. Uma equipe da Guarda Municipal de Nova Lima interditou parte do trecho e o trânsito flui em uma única pista.Também ocorreu um deslizamento de terra na região donesta manhã. O problema ocorreu na marginal do sentido Rio de Janeiro, altura do km 463, Bairro Universitário, Região da Pampulha. O trânsito está interditado no trecho.