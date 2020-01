Moradores de Nova Era ficam sem água por mais de 20 dias

Segundo a Prefeitura, o problema foi identificado ainda na primeira quinzena deste mês (foto: Reprodução/WhatsApp) Problemas no abastecimento de água em Nova Era, na região central do estado, deixaram moradores do Bairro Drumond sem água por mais de 20 dias. O bairro fica às margens da BR-381 e tem aproximadamente 109 residências. O abastecimento é feito pela Secretaria Municipal de Água e Esgoto (Semae), através de poços artesianos profundos. em, na região central do estado, deixaram moradores do Bairro Drumond sem água por mais de 20 dias. O bairro fica às margens da BR-381 e tem aproximadamente 109 residências. O abastecimento é feito pela, através de

Segundo a Prefeitura, o problema foi identificado ainda na primeira quinzena deste mês e afetou, principalmente, a parte alta do bairro. “O poço que faz o abastecimento do bairro estava seco. Porém, foram feitas as correções necessárias e o abastecimento foi retomado e com a distribuição de água de ótima qualidade. Os moradores em cuja residência houve falta de água é porque não possuem reservatório (caixa d´água)”, declarou o Executivo por meio de sua Assessoria de Comunicação.

O professor Leonardo Carvalho, 25 anos, morador da rua da Estação, afirma que a falta de água é um problema constante no bairro. Segundo ele, a situação agrava quando há chuvas intensas e a bomba do poço artesiano queima.

“Passou um carro da Prefeitura falando que o poço está em manutenção. Aí a Prefeitura colocou um caminhão pipa para encher as nossas caixas de água. Só que nenhum morador viu ninguém dando manutenção. A gente ouviu falar que nosso poço tinha secado. Mas nosso poço fica perto do rio Piracicaba e tem chovido muito em Nova Era nesses dias”, comentou.

A frentista Fátima da Penha, 46 anos, é moradora da rua Padre José Carlos e usou as redes sociais para reclamar da falta de água. “Fiquei mais de 20 dias sem água. Não tinha como lavar roupa, a comida era feita com água filtrada e que era guardada na geladeira. É uma luta e só Deus para dar força”, disse.

Qualidade

Do poço artesiano, a água vai para uma caixa de água com grande capacidade de armazenamento e que distribui a água para os moradores do bairro Drumond. O professor Leonardo Carvalho reclama da qualidade da água. “De um tempo pra cá a água tem vindo com muito cloro. A população tem reclamado. Quando você abre a torneira a água sai branca de tanto cloro”, destacou.

Fátima da Penha alega que a água fornecida pelo caminhão pipa vinha suja, com amarelada de barro. “Nos primeiros dias vinha bem suja, agora o barro assentou no fundo da caixa e mistura a água limpa com água suja”, declarou.

Conta cara

Apesar de ficar muitos dias sem água, os moradores relatam que é comum a conta de água vir alta. “Quando eles fazem essas manutenções, costuma entrar ar pelos canos. Então, isso é contabilizado também”, disse Leonardo. Sobre isso, a Assessoria da Prefeitura respondeu que “o hidrômetro mede o que entra de água na casa das pessoas”.