Agência Nacional de Mineração solicita atenção em barragens por causa de chuva

Barragens de mineração em Congonhas, na Região Central de Minas, devem ter atenção redobrada (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)



O alerta de chuvas torrenciais em grande parte do país colocou a Agência Nacional de Mineração (ANM) em posição de pedir às empresas de barragens atenção especial com suas estruturas.









“Solicitamos que as equipes de segurança de barragens dos empreendedores se mantenham em alerta e com monitoramento diário das condições de barragens até 27/1, em especial do estado de conservação”, diz a nota. ”Solicitamos, ainda, que mantenham atenção às tomadas d’água dos vertedouros garantindo a capacidade vertente de acordo com o projeto”, acrescentou a ANM.