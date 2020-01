Chuva encharca terreno e casa tomba em BH; Defesa Civil emite alerta de risco geológico

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)



A chuva intensa que cai sobre Belo Horizonte e região metropolitana começou a colecionar estragos. No início da tarde desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender pelo menos sete ocorrências de vistoria em locais com riscos de desabamento.









“O terreno ficou encharcado devido a chuva e uma das casas teve o comprometimento da estrutura”, contou o bombeiro que esteve no local, aspirante Bernardo Amorim Santos. Segundo ele, havia apenas uma pessoa no momento do tombamento. O morador conseguiu sair antes do incidente. Ninguém ficou ferido.





risco geológico foi emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte. De acordo com o órgão, é preciso ter atenção especial aos sinais de trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco e inclinação de poste ou árvores.



O aumento do volume de chuva pode gerar um maior risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Os bombeiros atendem outras ocorrências nesse sentido nos seguintes endereços:

Rua Eli Pinheiro, Pindorama

Rua Flor do Campo, Jardim Alvorada

Rua Indiana, Jardim América

Rua Jerusalém, Esperança, Sete Lagoas

Rua Bernardino Sena e Melo, Nossa Senhora de Fátima, Sete lagoas





Recomendações

Coloque calha no telhado da sua casa;

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água;

Não jogue lixo ou entulho na encosta;

Não despeje esgoto nos barrancos;

Não faça queimadas.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores.

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte