Confira lista de 79 cidades com previsão de chuva intensa em Minas Gerais, segundo Defesa Civil

Quinta-feira começou com muita chuva em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)



A Defesa Civil Estadual divulgou um alerta de chuva que pode ocorrer de forma moderada a forte intensidade em mais de 70 cidades de Minas Gerais. O alerta se deu por causa da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, em conjunto com um sistema de baixa pressão na costa sudeste do Brasil.





08:40 - 23/01/2020 Quinta-feira começa com alerta de pancadas de chuva em Belo Horizonte volumes de chuva significativos, com acumulados entre 80 e 120 milímetros. Para algumas cidades, o alerta vale para as próximas 6 horas. Para outras, como é o caso de Belo Horizonte e região metropolitana, a atenção deve ser mantida nas próximas 24 horas. Confira os municípios em monitoramento pelo órgão de defesa estadual: De acordo com meteorologistas, essas condições podem produzir, com acumulados entre 80 e 120 milímetros. Para algumas cidades, o alerta vale para as próximas 6 horas. Para outras, como é o caso de Belo Horizonte e região metropolitana, a atenção deve ser mantida nas próximas 24 horas. Confira os municípios em monitoramento pelo órgão de defesa estadual:

Belo Horizonte Aimorés Alfenas Andrelândia Araxá Barbacena Belo Horizonte Betim Bocaiúva Bom Despacho Brumadinho Caetanópolis Campo Belo Caratinga Carmo do Cajuru Cataguases Cláudio Conceição do Mato Dentro Conselheiro Lafaiete Contagem Curvelo Divinópolis Esmeraldas Formiga Frutal Governador Valadares Grão Mogol Ibirité Igarapé Ipatinga Itabira Itaguara Itajubá Itatiaiuçu Itaúna Ituiutaba Janaúba Juiz de Fora Lavras Manhuaçu Mateus Leme Matozinhos Montes Claros Muriaé Oliveira, Formiga Ouro Preto Paracatu Pará de Minas Paraopeba Passos Patos de Minas Patrocínio Peçanha Perdigão Piumhi Pirapora Poços de Caldas Ponte Nova Pouso Alegre Ribeirão das Neves Sabará Santa Luzia Santa Rita do Sapucaí São Gonçalo do Pará São João del Rei São Lourenço São Sebastião Sarzedo Sete Lagoas Teófilo Otoni Três Marias Ubá Uberaba Uberlândia Unaí Varginha Venda Nova Vespasiano Viçosa

Fique atento Defesa Civil de Minas Gerais teve que compartilhe apenas as informações oficiais da Defesa Civil de Belo Horizonte. Acompanhe no Instagram, Twitter, Facebook e Telegram pelo @defesacivilbh. Receba também mensagens no celular via SMS 40199. É grátis!”, diz o órgão.



teve que desmentir um áudio que circulava das redes sociais ao longo desta manhã e o tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador-adjunto do órgão, divulgou um vídeo sobre o assunto. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte também pede que a população fique atenta. “Em momentos de alerta de chuva,de Belo Horizonte. Acompanhe no Instagram, Twitter, Facebook e Telegram pelo. Receba também mensagens no celular via SMS 40199. É grátis!”, diz o órgão. Em caso de emergências, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193

Não passe em locais de risco de inundação durante a chuva

Não atravesse ruas alagadas

Tenha cuidado redobrado com crianças em caso de enxurradas

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

Atenção especial em áreas de encostas e morros. Se observar fendas ou depressões, ligue para a Defesa Civil pelo 199

Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a Cemig (116) ou a Defesa Civil

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas e altas e evite usar equipamentos elétricos

Alertas podem ser recebidos via SMS. Basta enviar o seu CEP para o número 40199. Cadastro é gratuito

Pelo aplicativo Waze é possível ter informações sobre vias bloqueadas

