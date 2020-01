Mulher em BH apresenta sintomas da intoxicação por dietilenoglicol

Fábrica da cervejaria, no Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de BH, foi interditada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

recebeu uma notificação de uma mulher com sintomas compatíveis com o quadro em Belo Horizonte. Com isso, sobe para. A substânciafoi encontrada na, em Belo Horizonte.Atéforam notificados casos deem, de acordo com o boletim da SES, que investiga a contaminação pela substância., sendo que o exame de. As outras três mortes depende de resultados de análises laboratorias.Há 15 vítimas em Belo Horizonte e outras sete em Capelinha, Nova Lima, Pompéu, São João Del Rei, São Lourenço, Ubá e Viçosa. A contaminação está sendo relacionada ao consumo de cerveja produzida pela cervejaria Backer.A fábricae a venda de seus. Análises do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) encontrou o dietilenoglicol na água da cervejaria e em, em especial a Belorizontina.A Polícia Civil continua a colher depoimentos de familiares de pacientes internados ou que morreram com sintomas da síndrome nefroneural, associada ao consumo de cerveja contaminada por dietilenoglicol em Belo Horizonte. Ontem, quatro pessoas foram ouvidas.