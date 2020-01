Caso Backer: sobe para 21 o número de vítimas suspeitas de intoxicação por dietilenoglicol

Subiu para 21 o número casos suspeitos de intoxicação exógena por dietilenoglicol. Em boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda-feira, duas novas vítimas foram notificadas em Belo Horizonte. Enquanto os casos aumentam, a Polícia Civil de Minas Gerais avança com as investigações relacionadas à contaminação das cervejas fabricadas pela Backer.

Nesta segunda-feira, quatro testemunhas prestaram depoimentos na 4ª Delegacia do Barreiro, localizada no Bairro Estoril, Região Oeste da capital. As pessoas ouvidas são familiares das vítimas – algumas hospitalizadas e uma que morreu. De acordo com a Polícia Civil, o objetivo é entender os acontecimentos que antecederam a intoxicação.