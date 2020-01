Enxurrada piora situação de buracos e rua é interditada no Barreiro

Não muito longe da Avenida Tereza Cristina, parcialmente interditada desde o temporal do último domingo , uma outra via está fechada aguardando reparo da prefeitura. A, na Região do, que já apresentava buracos, sofreu mais estragos por conta das chuvas.

(foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Conforme a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (), no dia seguinte foram realizados reparos na via. “No entanto, as novas chuvas do último final de semana danificaram o trabalho que foi executado”, diz a nota enviada pela pasta.