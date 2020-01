Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que um policial militar é flagrado jogando entulho no Ribeirão Arrudas, na Região Oeste de BH, na manhã desta segunda-feira (20). A cena foi gravada durante protesto de moradores que tiveram suas casas destruídas pelo temporal de domingo (19). Os manifestantes bloquearam uma via na altura da Avenida Tereza Cristina.

No vídeo, é possível ver que o PM pega o entulho, que servia como barricada feita pelos moradores da região, e joga dentro do manancial. Na intenção de liberar a via interditada, o militar arremessa portas de madeira e outros móveis destruídos pelo temporal.

De acordo com a Polícia Militar, o vídeo será analisado e a corporação ainda irá identificar o PM para tomar as devidas providências.

Temporal

Neste domingo, o Ribeirão Arrudas transbordou e a enxurrada levou placas de asfalto da Avenida Tereza Crisitna e casas foram danificadas.

Moradores da Vila Betânia contabilizam o prejuízo ou apenas o que restou de suas casas depois do temporal que terminou com o transbordamento do Ribeirão Arrudas nesse domingo.

(Com informações de Larissa Ricci)