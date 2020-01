Polícia procura motorista que fugiu após acidente com morte em Venda Nova

A Polícia Civil de Minas Gerais pede ajuda da população para localizar o motorista de um Fiat Doblô que se envolveu em um acidente e fugiu nessa quarta-feira no Bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Um motociclista morreu.

A Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito (DEPICT) é a responsável pelas investigações.

“A PCMG solicita que, caso alguém tenha informações sobre o veículo evasor, denuncie por meio do telefone 181, de forma sigilosa, ou diretamente na DEPICT (Rua Sergipe, nº 57 – Bairro Boa Viagem – Belo Horizonte/MG)”, informou a corporação.

Este é o segundo acidente semelhante em menos de uma semana na capital. No último sábado, uma mulher de 47 anos morreu atropelada ao desembarcar de um carro na Avenida Raja Gabaglia, no Bairro São Bento, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ela foi atingida por uma BMW desgovernada conduzida por um homem de 39, que fugiu do local. Ele só se apresentou à polícia na terça-feira