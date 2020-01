Suspeito de atropelar e matar mulher na Raja Gabaglia se entrega à polícia

Carro envolvido no acidente foi apreendido (foto: Polícia Civil/Divulgação)







O homem suspeito de atropelar e matar uma mulher nesse fim de semana na Avenida Raja Gabaglia, no Bairro São Bento, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, se apresentou à Polícia Civil na manhã desta terça-feira.









supermercado do outro lado. Quando ela descia do banco do motorista, o veículo, que estaria desgovernado, atingiu a vítima em cheio e ela morreu na hora. O condutor fugiu sem prestar socorro.



No local do atropelamento ainda era possível encontrar pedaços dos veículos (foto: TV Alterosa/Reprodução)

A vítima é Jerusa de Alencar Viana, de 47 anos. Na noite do último sábado, a representante comercial do setor farmacêutico estava acompanhada do namorado quando estacionou o veículo na avenida para ir a umdo outro lado. Quando ela descia do banco do motorista, o veículo, que estaria desgovernado, atingiu a vítima em cheio e ela morreu na hora. O condutor fugiu sem prestar socorro.





A BMW X1 tem dois boletins de ocorrência feitos em 2019 por embriaguez ao volante com condutores diferentes em cada ocasião. Os motoristas foram abordados na Lei Seca com sintomas de ingestão de bebida alcoólica e não quiseram fazer o teste do bafômetro. Um deles estava com a CNH bloqueada.





O corpo de Jerusa foi cremado nessa segunda-feira no Cemitério Parque Renascer, em Contagem, na Grande BH. Além do namorado, ela deixou dois filhos adolescentes.