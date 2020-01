Reforma da Casa de Cultura Negra integra agenda dos 300 anos de Minas

Local ganhou mais um módulo, duas arenas e paisagismo que remete à cultura, medicina e religiosidade africanas (foto: Ane Souz/Prefeitura de Ouro Preto/Divulgação)





O fim de semana foi de festa em Ouro Preto, na Região Central do estado, para comemorar datas e marcos importantes de Minas e da cidade reconhecida como Patrimônio da Humanidade. Além de quatro décadas do título concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o primeiro no país, a cidade comemora os 300 anos da Sedição de Vila Rica e a entrega da Casa de Cultura Negra e do certificado de registro, como patrimônio imaterial, da Festa de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. Houve cortejo, com cores, tradição e ritmo pelo Centro Histórico.





De acordo com a prefeitura local, a obra, com recursos do município, incluiu reforma e ampliação da Casa de Cultura Negra, localizada no terreno ao lado da, no Bairro Alto da Cruz, no Centro Histórico de Ouro Preto. Os técnicos explicam que a construção, em cuja área surgiu um dos primeiros núcleos que deram origem à cidade, foi idealizada para abrigar “as mais diferentes linguagens artísticas, estabelecendo diálogo entre o passado e o presente, com o compromisso de valorizar, preservar e divulgar a herança da cultura afro-brasileira em suas mais ricas e expressivas vertentes”.

O objetivo, acrescentam os técnicos, é propiciar atividades sociais e educativas e fortalecer a cultura e as tradições do município, abrindo oportunidades e valorizando a história dos negros na cidade. A gestão ficará a cargo da Diretoria de Promoção da Igualdade Racial, com o espaço ocupado pela Associação Amigos do Reinado (Amirei) e o Fórum da Igualdade Racial (Firop). O local abriga ainda as reuniões da Associação de Moradores do Alto da Cruz (Amac).





Pioneirismo



A intervenção e o projeto de restauro e ampliação, iniciados em 2018, foram acompanhados pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, que tem à frente Zaqueu Astoni Moreira. Segundo o secretário, trata-se de uma iniciativa pioneira no país: “A casa ganhou mais um módulo com novos serviços e duas arenas, à maneira de anfiteatro, com Adinkra em seu piso. Os símbolos africanos Adinkra foram desenvolvidos pelos Akan (grupo linguístico presente em Gana, Costa do Marfim e Togo, países da África Oeste), que se destacam pelo uso de signos para transmitir ideias”. Cada um representa um conceito, ditado ou provérbio enraizado na experiência Akan.



O paisagismo do conjunto, acrescenta Zaqueu, inclui plantas ligadas à cultura, medicina e religiosidade africanas. Estão lá: cerca viva com ora-pro-nóbis, camélias, mirra, capim cidreira, abacate, amora, manga, espada-de-são-jorge e um pé de jabuticaba. O nome Casa de Cultura Negra, antes Sala Chico Rei, foi mudado no ano passado, por lei municipal, atendendo ao pedido dos integrantes do Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto (Firop).