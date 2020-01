BH tem dia mais quente do ano nesta segunda-feira, diz Defesa Civil

BH tem dia mais quente do ano nesta segunda-feira, diz Defesa Civil

Número de pessoas com sintomas da síndrome nefroneural salta para 17

Número de pessoas com sintomas da síndrome nefroneural salta para 17

Carro capota no Anel Rodoviário e uma vítima fica presa às ferragens

Carro capota no Anel Rodoviário e uma vítima fica presa às ferragens

Mais um caso: paciente com sintomas da síndrome nefroneural dá entrada em hospital de BH

Mais um caso: paciente com sintomas da síndrome nefroneural dá entrada em hospital de BH

Pedestre morre após ser atropelado por motorista com sinais de embriaguez em Betim

Pedestre morre após ser atropelado por motorista com sinais de embriaguez em Betim

Ministério da Agricultura manda recolher todas as marcas da cervejaria Backer

Ministério da Agricultura manda recolher todas as marcas da cervejaria Backer

Homem morre após ser agredido por filho em Manga, no Norte de Minas

Homem morre após ser agredido por filho em Manga, no Norte de Minas